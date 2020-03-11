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الأربعاء 11 مارس 2020 الموافق 16 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الحكومة الفلسطينية: لا إصابات جديدة بكورونا

الأربعاء 11/مارس/2020 - 11:40 ص
فلسطين
فلسطين
مروة عنبر
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أعلن المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، اليوم الأربعاء، أنه لم تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا في فلسطين، وأن الوضع الصحي للمصابين الـ30 مستقرة، وهم 20 ذكرًا و10 إناث.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده أمام مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء برام الله، أن عدد الذين يخضعون للحجر المنزلي يبلغ 3639 بينهم 2950 في مدينة بيت لحم، و500 في مدينة الخليل، والباقين في مدن رام الله، ونابلس، وطولكرم، وقلقيلية، بحسبما اكدت وكالة الانباء الرسمية الفلسطينية "وفا".

ولفت ملحم إلى أنه منذ الإعلان عن الإصابات بفيروس كورونا أخذ عينات من 1682 مواطنا، وخرجت نتائج 1609 منها، فيما بقيت 73 عينة قيد الفحص.

وتابع: أخذت عينات من 13 مواطنًا من قريتي حزما وجبع خالطوا مصابًا إسرائيليًا بالفيروس في متجر "رامي ليفي"، وستعلن نتائج الفحوصات في وقت لاحق، كما تدعو وزارة الصحة من دخل المتجر أن يعلن عن نفسه حتى تؤخذ العينات منه.

وأكد ملحم أن هناك إجراءات صارمة لمكافحة الوباء خاصة لمن يأتون من دول الوباء، ولذلك أقيم الحجر الصحي في أريحا، فيما فرضت إجراءات صارمة على الخروج والدخول من مدينة بيت لحم.

وقال: إن رئيس الوزراء محمد اشتية هاتف المحجورين واطمأن على صحتهم، ولم يطرأ أي تطور سلبي عليهم ويمارسون حياتهم بشكل اعتيادي.

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