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الأربعاء 11 مارس 2020 الموافق 16 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

قوات الاحتلال تعتقل 16 فلسطينيًا من الضفة الغربية

الأربعاء 11/مارس/2020 - 11:37 ص
الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
مروة عنبر
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شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات موسعة في الضفة الغربية منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الأربعاء، اعتقلت خلالها 16 فلسطينيا بينهم فتى مصاب، رافق ذلك اعتداءات على المواطنين، وتخريب لمحتويات المنازل، واستدعاء آخرين.

وقال نادي الأسير في بيان له: "إن ستة مواطنين جرى اعتقالهم من جنين وهم: محمد زهير بلعاوي (29 عامًا)، ويوسف صلاح وهو أسير سابق، وأحمد أسعد نبهان (24 عامًا)، ومحمد موسى عجاوي، وعماد غسان هب الريح (31 عامًا)، وتوفيق محمد مراد (17 عامًا)، بحسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

ومن محافظة رام الله والبيرة، اعتقل الاحتلال ستة مواطنين بينهم فتى مصاب وهم: محمد درويش دار عطا، وعبد الرحمن فتحي البرغوثي من بلدة دير أبو مشعل، وضياء مشعل البرغوثي من بلدة كوبر، ومحمد عصام حمد من بلدة أم صفا، إضافة إلى الفتيين أسامة محمد صالح يحيى التميمي (17 عامًا)، والذي أصيب برصاص قوات الاحتلال قبل اعتقاله، وجرى نقله إلى مستشفى "تل هشومير"، وجرى اعتقال فتى آخر كان برفقته وهو رامز محمد عبد الرحمن التميمي (15 عامًا).

كما اعتقل الاحتلال مواطنين من بلدة تل بنابلس وهما: حازم عمر هندي، وبراء عبد الفتاح اشتيه، ومن القدس اعتقل مأمون مصطفى داري بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح، إضافة للمواطن صلاح الرازم من البلدة القديمة.

يُشار إلى أن سلطات الاحتلال استدعت مواطنين آخرين منهم ثلاثة في بلدة أبو شخيدم في رام الله.

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