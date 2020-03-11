إصابتان جديدتان بكورونا في المغرب.. والإجمالي 5 حالات

أعلنت وزارة الصحة في المغرب، اليوم الأربعاء، عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى خمس حالات.وقالت الوزارة، في بيان صحفي نشره موقع "هسبريس" الإلكتروني المغربي اليوم، إنه تم تأكيد إصابة زوجة وابنة السائح الفرنسي المصاب بالفيروس والذي تم الإعلان عنه أمس الثلاثاء كثالث حالة مؤكدة في المغرب.وأفادت الوزارة، بأن الحالتين الجديدتين تخضعان للمراقبة الطبية في العزل الصحي منذ يومين، حيث تم اتباع الخطوات المعمول بها من أجل إجراء التحليل المخبري بمعهد باستور المغرب الذي أكد إصابتهما.وأشارت إلى أن الحالتين تتوجدان حاليا تحت الرعاية الصحية بأحد مستشفيات مدينة مراكش، حيث يتم التكفل بهما وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة، كما أن حالتهما الصحية لا تدعو إلى القلق.وكان الوزارة أعلنت أمس عن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس "كورونا" بمدينة الدار البيضاء لسيدة تبلغ من العمر 89 عاما.