«التعاون الإسلامي» تدين الهجوم الإرهابي في بوركينا فاسو

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي وقع في قريتي "دينجويلا" و"بارجا" في شمال بوركينا فاسو، ما أسفر عن مقتل 43 شخصًا وإصابة آخرين.وأكد الأمين العام للمنظمة يوسف بن أحمد العثيمين - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الأربعاء - دعم المنظمة لجهود حكومة بوركينا فاسو في مكافحة الإرهاب، مجددًا الموقف المبدئي للمنظمة الذي يدين بشدة جميع أعمال الإرهاب والتطرف العنيف بجميع أشكالهما ومظاهرهما، معربا عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا، ولحكومة وشعب بوركينا فاسو، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.