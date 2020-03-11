الكويت: إجلاء طلابنا من المناطق الموبوءة بـ«كورونا» قريبًا

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، أنه جارٍ إتمام الإجراءات اللازمة لإجلاء طلابها في المناطق الموبوءة بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد- 19".وأوضحت رئاسة أركان الجيش الكويتي، في بيان نشرته على حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، اليوم الأربعاء، أن عملية الإجلاء ستتم بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل وخارج الكويت.وكانت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي قد أعلنت، في وقت سابق، عن تمديد تعطيل الدراسة لطلبة كلية علي الصباح العسكرية، وطلبة مدرسة ضباط الصف، وطلبة مدرسة الأغرار، وطلبة معهد الخدمة الوطنية العسكرية، لمدة أسبوعين، اعتبارا من الأحد 15 مارس حتى الخميس 26 مارس الجاري؛ وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس.