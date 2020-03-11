«بني سويف» توقع بروتوكولا لتطوير الأساليب التعليمية

وقع الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، وسامح بكار مدير أكاديمية الحلول النهائية بروتوكول تعاون لتطوير الأساليب التعليمية وتقنية المعلومات في مجال إنتاج البرامج المحاسبية والإدارية، اليوم الأربعاء.وأوضح "منصور" أن البروتوكول يتيح للطرفين فرصة تبادل الخبرات الفنية والمناهج والدراسات الأكاديمية للاستفادة منها في تطوير البيئة العلمية والمهارية والمعرفية التي تؤثر نتائجها في مخرجات الطرفين.وأشار إلى أن الأكاديمية ستدرب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة على أنظمتها بما يسمح بتدريب الطلاب فيما بعد دون الحاجة لمدربين منها، كما سيتم تدريبهم على البرامج التطبيقية وتوفير الإصدارات المحدثة من برامجها دوريا عند صدورها.