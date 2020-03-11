داوود أوغلو يحذر «العدالة والتنمية»: سأفتح الدفاتر القديمة

ما زال رئيس حزب المستقبل التركي أحمد داوود أوغلو يشن حربًا ضروسًا ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث قال أوغلو، للصحفيين، اليوم الأربعاء، الذين استضافهم بمنزله بمدينة قونيا عن أسباب انفصاله عن حزب العدالة والتنمية وتأسيس حزب جديد.وذكر أوغلو، أنه كان يحارب الإرهاب بتركيا، وفي نفس الوقت قام مرشح إسطنبول السابق عن حزب العدالة والتنمية، بن علي يلدريم، بإنشاء مقر له بأنقرة وجمع توقيعات ضده، وتابع أوغلو، لو فتحت الدفاتر القديمة لن يستطيع رجال العدالة والتنمية رفع وجوههم في وجوه الناس مرة أخرى.وكشف أوغلو عن أن الدم التركى رخيص على رجال العدالة والتنمية، قائلًا إنه خلال مشاهدته لمباراة كرة القدم بين تركيا وهولندا، وصل له خبر سقوط شهيد في فان، فخرج مسرعًا إلى أنقرة ثم فان، ولكن بينما كان أوغلو يدفن الشهداء بمدينة فان، كان يلدريم ينشئ مقرًا لجمع توقيعات ضده غير مبالي بالدم التركي.وتعليقًا على عزل رؤساء البلديات التابعين لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، أضاف أوغلو: إذا كان رؤساء البلديات من حزب الشعوب الديمقراطي مذنبين، فلم يكن ينبغى انتخابهم، وأنه إذا طردت شخصًا من منصبه بعد انتخابه بثلاثة أشهر فلن يثق أي شخص في ذلك البلد ولا في صناديق الاقتراع.