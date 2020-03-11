رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 11 مارس 2020 الموافق 16 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

خبراء اقتصاد يوصون ألمانيا بإنشاء صندوق إنقاذ بسبب كورونا

الأربعاء 11/مارس/2020 - 11:31 ص
كورونا
كورونا
وكالات
طباعة
أوصى خبراء اقتصاد، الحكومة الألمانية، بإنشاء صندوق إنقاذ للشركات في حال تفاقم تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان لعدد من خبراء الاقتصاد، والذي نُشر اليوم الأربعاء في برلين، أنه إذا لم يتم النجاح في الحد من انتشار "موجات الصدمة" الاقتصادية إلى درجة قد تصل إلى إفلاس الشركات على نطاق واسع، فإن الإمكانية الأخيرة التي يمكن التفكير فيها هي مشاركة الدولة في الشركات برأس مال خاص بالدولة على غرار ما حدث خلال إنقاذ البنوك في الأزمة المالية 20092008.

ومن الخبراء المشاركين في البيان، رئيس معهد "إيفو" للبحوث الاقتصادية كليمينس فوست، والخبير في لجنة "حكماء الاقتصاد" بيتر بوفينجر، ورئيس معهد كيل للاقتصاد الألماني جابريل فيلبرماير.

وطالب الخبراء، الحكومة الألمانية، باتخاذ خطوات واسعة النطاق على أنحو أكبر من الإجراءات المتخذة حتى الآن.

وكان مجلس الوزراء الألماني، مهد أمس الثلاثاء، الطريق لقانون ينص على الاستخدام الموسع للعمل بدوام جزئي.

وطالب الخبراء الحكومة بالتخلي عن سياسة عدم إدخال ديون جديدة في الموازنة العامة، مؤكدين ضرورة بذل كافة الجهود لتجنب حدوث أزمة سيولة لدى الشركات.

وتتوقع معاهد واتحادات اقتصادية تراجعا ملحوظا في النمو الاقتصادي لألمانيا هذا العام وتزايد خطر الركود.

موضوعات متعلقة

«الدستور» تكشف لغز «فتاة عربة الكبدة الحسناء».. (صور)

الأزهر يعطل الدراسة بالمعاهد والجامعات.. الخميس

المتهم بطعن مصلي: كان يتحرك كثيرًا أثناء الصلاة

سقوط «نادي الدعارة» في المهندسين.. المرة بـ1200 جنيه

الصور

image description

تكريم محمود حميدة فى جامعة جنوب الوادى

image description

ندوة جيمى لوى بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

image description

جامعة مطروح تحتفل بيوم الشهيد (فيديو)

image description

عزاء والد أحمد عزمى بحدائق الأهرام

image description

اليوم العالمى للمرأة

الأكثر قراءة

سجل فورا.. موقع دعم مصر التمويني 2020 لإكمال بيانات البطاقات وتحديثها

الآن.. موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 نظام إدارة كادر المعلم الجديد

تعطيل الدراسة على مستوى الجمهورية الخميس المقبل لسوء حالة الطقس

مدير أعمال «جوهرة» يحسم جدل خطوبتها من عمر كمال (فيديو)

إنفوجراف

image description

رؤساء تحت رحمة الحجر الصحي.. كيف هزم كورونا مسئولي العالم؟ (إنفوجراف)

image description

بالتواريخ.. تفاصيل حادث قطار محطة مصر (انفوجراف)

image description

خطوات الحصول على تصريح عمل (إنفوجراف)

image description

يوم الشهيد «الفريق عبد المنعم رياض» (انفوجراف)

أيام زمان

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

لغز عشق الأدباء لـ«الشيشة».. نجيب محفوظ يكشف سرًا خطيرًا

هواية لا يعلمها أحد عن كمال الشناوي.. توقف عنها لسبب غامض

أسرار أول أسطوانة أغنية في التاريخ.. «راقصة مصرية سجلتها»

نجم الساعة

يسرا تبكي أثناء احتفالها بعيد ميلادها الـ 65 (فيديو)

الصحة

الرضع أكثر عرضة للقلق في مرحلة الطفولة

إزالة الغابات يزيد من خطر انتشار الملاريا

دراسة جديدة تفسر طريقة انتشار كورونا

نصائح للأطفال وكبار السن لمواجهة العاصفة الترابية

منوعات

سجل فورا.. موقع دعم مصر التمويني 2020 لإكمال بيانات البطاقات وتحديثها

كل ما تريد معرفته عن موقع دعم مصر وتحديثات بطاقات التموين 2020.. الرابط والتفاصيل

تراجع أعداد المتبرعين بالدم بسبب تفشي كورونا

الصين تستأنف أنشطتها في المدينة الموبوءة

مقالات الرأي
لينا مظلوم
اِحزَن.. الصورة طلعِت وحشة
مؤمن المحمدي
معجزة القرآن
د.مينا بديع عبدالملك
ادخلوا من الباب
ماجد حبته
توابع إذلال أحمق تركيا
المزيد

الثقافة

الليلة.. «ظلال هليوبوليس في الرواية والسينما» ندوة في مكتبة مصر الجديدة

جلال السعيد شاهد على العصر في ندوة بمكتبة مصر الجديدة (صور)

سفارة روسيا بالقاهرة: البالية يحظى بشعبية كبيرة في مصر

"نساء يبحرن شمالًا" و"العمر المديد" جديد العربية للعلوم