ضبط 719 مخالفة تمَوينية في دمياط

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، حملات على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز خلال فبراير الماضي، أسفرت عن تحرير 719 محضرا حيال المخالفات التى تم رصدها.وشملت المخالفات تحرير ٢١١ محضرا لمخابز بينها نقص وزن رغيف الخبز، العمل دون ترخيص، تحرير ٤٤٩ محضرا تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار ورصد حالات غش تجاري وعدم وجود شهادة صحية وذبح خارج المجزر، أما فيما يخص المواد البترولية فقد تم تحرير ٥٩ محضرا لعدم الإعلان عن أسعار الغاز ونقص وزن الإسطوانات.وتستمر جهود المديرية للتأكد من الانضباط والالتزام بالمعايير والمواصفات المطلوبة للسلع المختلفة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه جميع المخالفات.