إيران تعلن بدء إنتاج جهاز تشخيص «كورونا»

أعلن مسئول إيراني، عن بدء التمهيدات اللازمة للإنتاج المحلي المكثف لأجهزة التشخيص وكشف الإصابة بمرض "كورونا".وذكرت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء، اليوم الأربعاء، أن مدير شئون التنمية والسلامة بوزارة الصحة، حسن وطن بور، يتوقع أن يدخل هذا المنتج خط الإنتاج الواسع في البلاد، مارس الجاري.وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، قد أعلن، في وقت سابق اليوم، أن بلاده تحاول السيطرة على انتشار فيروس "كورونا"، داعيًا المواطنين لتجنب التنقل داخل البلاد، مشيرًا إلى أن الفريق الاقتصادي في الحكومة يسهم في مكافحة الفيروس من خلال تأمين العملات الأجنبية والسلع الأساسية للمواطنين.