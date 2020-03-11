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الأربعاء 11 مارس 2020 الموافق 16 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

مدرسة فى الرحاب تكافح كورونا بـ «ديتول ومنظفات»

الأربعاء 11/مارس/2020 - 11:26 ص
منظفات
منظفات
ريم محمود
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فى الوقت الذي يطالب فيه عدد من أولياء الامور بتعليق الدراسة خوفًا من تفشى كورونا، بدأت بعض المدارس مواجهة الفيروس، ومنها مدرسة فيوتشر طلائع المستقبل، فرع الرحاب بالقاهرة، عندما قررت الإدارة شراء كميات هائلة من المنظفات والديتول والمناديل من أجل زيادة الاهتمام بالنظافة الشخصية للطلاب،تعقيم الفصول وتنظيف دورات المياة. وقد تم شراء هذه الاشياء عن طريق كل من محمد القلا مالك المدرسة ودينا ناجى مديرة المدرسة.

وقالت أحدى أولياء الأمور لـ"الدستور" إن هذه المنظفات تم شراؤها من الموارد المالية الخاصة بالمدرسة ولم يدفع فيها الطلاب شيئًا، مضيفة أن المدرسة تتبع كافة الاجراءات الوقائية ضد الفيروس تنفيذًا لتعليمات وزارتى الصحة والتربية والتعليم، مؤكدة أن الأطفال يذهبون إلى المدرسة يوميا ولا يتغيبون.

وأشارت خلال تصريحاتها إلى أن عمال النظافة يقومون دائمًا بتطهير وتعقيم الفصول، أولا بأول.

كانت وزارة التربية والتعليم نبيهت على المديريات حفاظًا على سلامة الطلاب من فيروس كورونا المستجد، بوضع خطة للوقاية والتعامل الأمثل مع الأمراض المعدية، وتوفير الشروط الواجبة للوقاية منها، مع الالتزام التام بالمهام والمسؤوليات، واتباع نظام رصد للأمراض المعدية بين تلاميذ المدارس، واتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بالنظافة العامة داخل المدارس بكل إدارة تعليمية ومتابعة مسئوليتها لذلك بدقة وعناية متواصلة.

وشدد نائب الوزير الدكتور رضا حجازي، خلال اجتماعه مع مديري المديريات الأيام الماضية، على عدة تعليمات..
- ضرورة اتباع جميع الإجراءات الوقائية التي تضمن سلامة الوجبات الغذائية للتلاميذ.

- ضمان تطبيق الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في مخازن الأغذية.

- متابعة تنفيذ خطة وزارة الصحة، فيما يخص تطعيمات المدارس للفئات المستهدفة.

- تنظيم ندوات توعية للطلاب لحثهم على اتباع الأساليب الصحية السليمة.

- الاهتمام بتوقيع الكشف الطبي على أي حالات مشتبه بها في المدارس.

- مراقبة المخالطين لتلك الحالات والبحث عن مصادر العدوى.

- التنبيه على مديري المدارس لمتابعة الغياب يوميًا للطلاب خلال طابور الصباح.

- الاستفسار عن أي طالب قام بالغياب أكثر من يومين ومعرفة سبب الغياب.
منظفات
منظفات
منظفات
منظفات

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