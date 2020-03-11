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الأربعاء 11 مارس 2020 الموافق 16 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

طقس الخميس.. الأرصاد تحذر من موجة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية

الأربعاء 11/مارس/2020 - 12:51 م
طقس
طقس
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ننشر لكم توقعات طقس الخميس، الذي يوافق 11-3-2020، حيث أعلنت هيئة الأرصاد مؤخرًا عن تغير الأحوال الجوية بشكل جذري في جميع أنحاء المحافظات المصرية وعلى الجميع توخي الحذر الشديد من هذه الموجة السيئة التي ستشهدها البلاد غدا الخميس، لتصطحب الأمطار الغزيرة أتربة ورياح تشابه رياح الخماسين.

توقعات طقس الخميس

وحذر خبراء الهيئة من توقعات طقس الخميس حيث توجد موجة شديدة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، وتتعرض محافظات مصر لحالة شديدة مـن عـدم الاستقرار فى الأحوال الجوية بداية من غدًا الخميس وحتى نهاية الأسبوع، ليصاحب ذلك انخفاض فى درجات الحرارة يوم الجمعة الموافق 13 مارس.

ومن المقرر أن تصل الأمطار إلى حد السيول على جنوب وشمال البلاد، وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة، كما ستؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.

وأكد الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، أن الطقس في القاهرة الكبرى دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا، وشبورة صباحًا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، وتشهد الوجه البحري أيضًا طقس دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا، وشبورة صباحًا وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة الرياح معتدلة إلى نشطة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة والرياح نشطة.

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وأختتم الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس معتدل نهارًا بارد ليلًا، وشبورة صباحا والرياح نشط، وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا، والرياح نشطة، وشمال الصعيد طقس حار نهارًا شديد البرودة ليلًا وشبورة صباحًا والرياح نشطة، ويشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلًا، والرياح نشطة.

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