العراق يلغي صلاة الجمعة بسبب كورونا

أفاد بيان من إدارة مدينة كربلاء اليوم الأربعاء، بأن العراق ألغى إقامة صلاة الجمعة في المدينة هذا الأسبوع، بسبب المخاوف من فيروس كورونا.أفادت مصادر طبية عراقية اليوم، بتسجيل حالة وفاة ثانية جراء فيروس كورونا في محافظة كربلاء العراقية 118 كلم جنوب بغداد، ما يرفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى سبع حالات.وتشهد مدينة كربلاء إجراءات مشددة وأغلاق تام وتعطيل للدوام الرسمي ومراقبة الوافدين من أبناء المحافظة، في إطار الحد من انتشار فيروس كورونا.وبحسب مصادر بوازرة الصحة العراقية، فإن إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس في العراق بلغ 71 حالة مؤكدة.