مطبوعات للتوعية من كورونا بشركة مياه الشرب بالإسكندرية

عقد المهندس أحمد جابر شحاتة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الإسكندرية اجتماعا عاجلا لمناقشة آليات كيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العاملين من الفيروس.وقرر "شحاتة" إيقاف جميع الأنشطة المخطط تفعيلها الفترة المقبلة والتي تستلزم تواجد تجمعات بشرية، وسفر وانتقالات مثل اليوم العالمي للمياه، ومسابقة السلامة والصحة المهنية، وورش العمل والدورات التدريبية الخارجية لتقنين دائرة انتشار الفيروس.وأكد رئيس شركة المياه على ضرورة توفير المطهرات اللازمة للعاملين والحرص على نظافة الأسطح، ودورات المياه بصفة دورية؛ فضلًا عن التنبيه بتوزيع مطبوعات بجميع فروع ومحطات الشركة تشمل على جميع الإرشادات الوقائية اللازمة.كما أصدر تعليمات للإدارة العامة للأمن بمنع أي تجمع بالطرقات ليس له داعي غير العمل للمساهمة في تأمين صحة العاملين على مدار ساعات العمل الرسمية.واقترحت الدكتورة مها دويدار رئيس قطاع المعامل والبحوث باستعمال إسطوانات الرش للتعقيم، وتوفيرها بالأماكن التي يوجد بها تجمعات كبيرة من العاملين.كما أوصى شريف نوار رئيس القطاع المالي بتكثيف عدد معاونين الخدمة لتنظيف وتطهير وتعقيم دورات المياه بصفة دورية، وتوجيه العاملين على الالتزام بنظافة دورات المياه عقب الاستخدام.وأضافت يسرا صلاح الدين مدير عام شئون مجلس الإدارة، بأنه من الضروري توزيع الأدوار بشكل مدروس على الأفراد المكلفين بمتابعة الموقف وموافاة الإدارة العليا بالتقارير اللازمة فور حدوث أية مستجدات.وبناءً على ذلك قرر رئيس مجلس الإدارة بضرورة تنفيذ جميع التوصيات والمقترحات المطروحة أثناء الإجتماع من أجل الحفاظ علي الصحة المهنية وسلامة العاملين.حضر الاجتماع كل من رئيس قطاع المعامل والبحوث، رئيس القطاع المالي مستشار قطاع إنتاج وتوزيع غرب، مدير عام شئون مجلس الإدارة، مدير عام العلاقات العامة والإعلام، مدير عام السلامة والصحة المهنية، مدير عام التوعية والمشاركة المجتمعية، وعدد من العاملين المشهود لهم بالاهتمام بتسرية جميع شئون الشركة على النحو المطلوب.