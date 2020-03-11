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الأربعاء 11 مارس 2020 الموافق 16 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

4 مصابين في حادث انقلاب سيارة بالبحيرة

الأربعاء 11/مارس/2020 - 10:20 ص
اسعاف
اسعاف
البحيرة معوض هويدى
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أصيب 4 طلاب اليوم الأربعاء، إثر انقلاب سيارة ملاكي على جانب الطريق الزراعى، ومن بينهم طالبين بكلية الشرطة بكسور وجروح متعددة بالجسم تم نقل المصابين مستشفى كفر الدوار العام.

وتلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة إخطارا من العميد عبد القوى عمرو رئيس فرع البحث، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على جانب الطريق الزراعي اتجاه القاهرة أمام معمل القزاز بكفر الدوار ووجود مصابين.

انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الاسعاف وبالفحص تبين إصابة كلا من "محمود ا ه "٢٠ سنة مقيم شبراخيت (طالب في كلية الشرطة) بألم في الصدر وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم و"محمد أ م" ١٩ سنة مقيم شبراخيت (طالب في كلية الشرطة)، باشتباه كسر بالفخذ الأيمن وكدمات متفرقه بالجسم و"خالد ا ا"٢٠ سنة مقيم شبراخيت (طالب في كلية تربية رياضية) بجروح وكدمات متفرقة بالجسم و"زياد س ي" ٢٢ سنة مقيم شبراخيت (طالب بكلية الهندسة) بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

تم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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