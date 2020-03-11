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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تشميع 4 حضانات دون ترخيص في بورسعيد

الأربعاء 11/مارس/2020 - 10:18 ص
محافظة بورسعيد
محافظة بورسعيد
بورسعيد/شيماء رشاد
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شن مجلس مدينة بورفؤاد وحي الضواحي بمحافظة بورسعيد، حملتين، صباح اليوم الأربعاء، لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الوحدات السكنية التي يتم تحويلها إلى نشاط إداري أو تجاري، أسفرت عن تشميع 4 حضانات دون ترخيص.

أشار المهندس محمد عبده، رئيس مجلس المدينة، إلى أن الحملة استهدفت رصد الوضع القانوني لعدة حضانات بالمدينة، وتبين مخالفة البعض منها لقرار محافظ بورسعيد رقم 485 لسنة 2007، بشأن حظر تحويل الوحدات السكنية لنشاط إداري أو تجاري، ولمزاولتهم نشاط الحضانة دون ترخيص.

ولفت إلى أنه صدر قرارين بغلق حضانتين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما، واستمرار المتابعة الدورية لإدارة الرخص بالمدينة لكافة الحضانات والوحدات السكنية المستخدمة في غير الغرض المخصص لها.

وأكد اللواء أحمد قاسم، رئيس حي الضواحي، أن إدارتي الرخص وتنفيذ الأحكام بالحي نفذا قرارين بغلق وتشميع حضانتين بنطاق الحى، لإدارتهما دون ترخيص، وذلك بناء على خطاب من مديرية التضامن الاجتماعي، كما وجهوا إنذار بغلق 4 حضانات أخرى بمنطقتي بورتكس وأبراج النور.

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