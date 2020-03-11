رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 11 مارس 2020 الموافق 16 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

16 قطاعًا يهبطون ببورصة السعودية بمستهل التعاملات

الأربعاء 11/مارس/2020 - 10:16 ص
بورصة السعودية
بورصة السعودية
اكرم عمران
طباعة
واصلت مؤشرات بورصة السعودية تراجعاتها لدى مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، مدفوعة بهبوط أسهم 16 قطاعا رئيسيا، حيث تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بنسبة 0.19% خاسرا 12.52 نقطة ليصل إلى مستوى 6749.51 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية - نمو بنسبة 1.95% خاسرا 120.52 نقطة ليصل إلى مستوى 6089.20 نقطة،

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات، 31.4 مليون سهم بقيمة 700.4 مليون ريال، وارتفع 45 سهما، فيما تراجع 117 سهما.

وتراجع 16 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.52%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.42%، تلاه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.27%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.11%، تلاه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.09%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.96%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.73%، ثم قطاعى السلع الرأسمالية والخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.65%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.62%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.45%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.42%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.34%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية 0.15%.

وجاء سهم "البحرى"، على رأس الارتفاعات بنسبة صعود بلغت 9.29%، ثم سهم صناعة الورق بنسبة 8.91%، ثم سهم تبوك الزراعية بنسبة 7.28%، فيما جاء سهم "بى سى آى" على رأس المتراجعين بنسبة انخفاض 2.75%، ثم سهم "الأهلى ريت" بنسبة 2.29%، ثم سهم "ساكو" بنسبة 2.05%.

وفى سياق آخر أعلنت شركة أرامكو السعودية، عن تلقيها توجيه من وزارة الطاقة برفع مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة من 12 إلى 13 مليون برميل يوميا.

ويحدد مستوى الطاقة الإنتاجية المستدامة من قبل الدولة وفقا لنظام المواد الهيدروكربونية الصادر بالمرسوم الملكى رقم م37.

موضوعات متعلقة

موعد مباراة ليفربول وأتليتكو مدريد والقنوات الناقلة

الأزهر يعطل الدراسة بالمعاهد والجامعات.. الخميس

«الدستور» تكشف لغز «فتاة عربة الكبدة الحسناء».. (صور)

تسجيل حالتى وفاة بفيروس كورونا فى واشنطن

الصور

image description

تكريم محمود حميدة فى جامعة جنوب الوادى

image description

ندوة جيمى لوى بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

image description

جامعة مطروح تحتفل بيوم الشهيد (فيديو)

image description

عزاء والد أحمد عزمى بحدائق الأهرام

image description

اليوم العالمى للمرأة

الأكثر قراءة

الآن.. موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 نظام إدارة كادر المعلم الجديد

تعطيل الدراسة على مستوى الجمهورية الخميس المقبل لسوء حالة الطقس

حقيقة خطوبة الراقصة جوهرة ومطرب المهرجانات عمر كمال (فيديو)

قبل مواجهة أتليتكو مدريد.. «صلاح» يبعث رسالة إلى جمهوره

إنفوجراف

image description

رؤساء تحت رحمة الحجر الصحي.. كيف هزم كورونا مسئولي العالم؟ (إنفوجراف)

image description

بالتواريخ.. تفاصيل حادث قطار محطة مصر (انفوجراف)

image description

خطوات الحصول على تصريح عمل (إنفوجراف)

image description

يوم الشهيد «الفريق عبد المنعم رياض» (انفوجراف)

أيام زمان

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

لغز عشق الأدباء لـ«الشيشة».. نجيب محفوظ يكشف سرًا خطيرًا

هواية لا يعلمها أحد عن كمال الشناوي.. توقف عنها لسبب غامض

أسرار أول أسطوانة أغنية في التاريخ.. «راقصة مصرية سجلتها»

نجم الساعة

يسرا تبكي أثناء احتفالها بعيد ميلادها الـ 65 (فيديو)

الصحة

الرضع أكثر عرضة للقلق في مرحلة الطفولة

إزالة الغابات يزيد من خطر انتشار الملاريا

دراسة جديدة تفسر طريقة انتشار كورونا

نصائح للأطفال وكبار السن لمواجهة العاصفة الترابية

منوعات

تراجع أعداد المتبرعين بالدم بسبب تفشي كورونا

الصين تستأنف أنشطتها في المدينة الموبوءة

صحيفة: منظمو أولمبياد طوكيو يبحثون التأجيل بدلا من الإلغاء

استطلاع: الديمقراطيون يثقون في قدرة بايدن على مواجهة كورونا

مقالات الرأي
لينا مظلوم
اِحزَن.. الصورة طلعِت وحشة
مؤمن المحمدي
معجزة القرآن
د.مينا بديع عبدالملك
ادخلوا من الباب
ماجد حبته
توابع إذلال أحمق تركيا
المزيد

الثقافة

سفارة روسيا بالقاهرة: البالية يحظى بشعبية كبيرة في مصر

"نساء يبحرن شمالًا" و"العمر المديد" جديد العربية للعلوم

«الأزهر وجدل التجديد» ندوة علمية بمركز دال للأبحاث

الرافدين للنشر تصدر ديوان «ناى مثقوب من المكان الخطأ»