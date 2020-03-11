روسيا تجري مناورات عسكرية بحرية شرق البلاد

أجرى أسطول المحيط الهادئ الروسي، اليوم الأربعاء، مناورات عسكرية بحرية قبالة سواحل جزيرة كامتشاتكا شرق البلاد.وذكرت قنوات روسية إخبارية، أن 4 سفن قتالية شاركت في تلك المناورات وأطلقت الصواريخ على أهداف جوية وساحلية وبحرية، مضيفا أن المناورات تهدف إلى محاكاة صد هجوم جوي بالإضافة إلى شن هجمات على عدو مفترض من الغواصات.ويعد أسطول المحيط الهادئ جزءا لا يتجزأ من القوات البحرية الروسية ككل ووسيلة لضمان الأمن العسكري الروسي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.