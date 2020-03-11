روسيا: لا خروق لوقف إطلاق النار في إدلب

أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، صمود وقف إطلاق النار في مدينة إدلب السورية تنفيذا للاتفاق الروسي التركي.من جانبه، قال المركز الروسي للمصالحة في سوريا، وفقا لما أوردته قنوات روسية إخبارية، إن الشرطة العسكرية الروسية رافقت خلال الساعات الـ24 الماضية أربع قوافل عسكرية تركية إلي نقاط المراقبة التابعة لأنقرة في إدلب.ونفت وزارة الدفاع الروسية، أمس صحة تصريحات الرئيس التركي عن تدمير جيش بلاده ثماني منظومات بانتسير للدفاع الجوي في إدلب، فيما بحث وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو مع نظيره التركي خلوصي آكار هاتفيا الوضع في المنطقة.