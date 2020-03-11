صعود جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

استهلت مؤشرات البورصة تعاملات اليوم الأربعاء على ارتفاع جماعى، مدعومة بحالة التعافي التى شهدتها أسواق المال العربية والعالمية، على خلفية بداية متوقعة انحسار فيروس كورونا الجديد.وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق "اى جى اكس 30" بنسبة 91. 0%، بما يعادل 102 نقطة ليصل إلى مستوى 11302 نقطة.كما صعد المؤشر الثانوى "اى جى اكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 93. 0%، بما يعادل 1.1 نقطة ليسجل مستوى 1090 نقطة، وسط تداولات نشطة بلغت قيمتها نحو 17.6 مليون جنيه خلال الـ 10 دقائق الأولى من التعاملات، وذلك بتداول نحو 8 ملايين ورقة مالية، تم تنفيذها من خلال 708 صفقة شراء وبيع.