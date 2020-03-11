«النقل»: شحن 20 جرار جديد «جنرال إليكتريك» 10 مارس

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، ورش التبين المتخصصة في صيانة وعمرة جرارات وعربات البضائع، في إطار خطة الوزارة لزيادة قوة الجر بالسكة الحديد وزيادة نسبة المنقول من البضائع عبر خطوط السكك الحديدية، لزيادة العوائد المادية للهيئة لتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، وتابع أعمال عمرات وصيانة جرارات "GE"، و"الهنشل" الألماني وتفقد أقسام الورشة المختلفة واطلع على الموقف التنفيذي لمشروع صيانة وعمرة 81 جرار جنرال إلكتريك الأمريكية تحت إشراف خبراء الشركة الأمريكية وبأيدي عمال وفنيين ومهندسين، ضمن مشروع تصنيع وتوريد وصيانة 191 جرار.وأكد وزير النقل، أهمية إعادة تأهيل 81 جرار "جنرال إليكتريك"، الذي يتم داخل الورشة، وإذ تم الانتهاء من عدد 6 جرارات وسيتوالى إعادة تأهيل باقي الجرارات ودخولها التشغيل وفقا للجدول الزمني المحدد، مشيرا إلى أن هذه الجرارات تخضع للمتابعة الفنية المستمرة، للتأكد من الجاهزية الفنية لها، وأن كل جرار له ملف فني مسجل به كل ما يتعلق بالجرار والعمرات الخاصة به وغيرها من مختلف الأمور الفنية.وفيما يتعلق بتوريد 110 جرارات جديدة للهيئة، أوضح الوزير أنه تم توريد 10 جرارات ديسمبر الماضي، وتم دخولهم الخدمة وشحن 20 جرار 10 مارس الحالي، ومن المقرر وصولها ميناء الإسكندرية قبل نهاية الشهر الحالي، كما انتهت الشركة من تصنيع 60 جرارا، وسيتوالى توريد باقي الجرارات الجديدة تباعا، طبقًا لجدول التوريد المتفق عليه.وأكد وزير النقل، أن كل ورش السكة الحديد يتم تطويرها تطويرا شاملا لتحقيق مفهوم الجودة الشاملة، ورفع كفاءة المعدات وإعادة التأهيل الفني للعاملين، حيث تعد ورشة التبين احد النماذج الهامة في هذا المجال.