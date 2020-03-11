قوافل طبية مجانية بالإسماعيلية

أعلنت مديرية الصحة بالإسماعيلية، تنظيم عدد من القوافل الطبية المجانية للتخفيف عن كاهل المواطنين، وتنفيذا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي.وأوضحت مديرية الصحة، إنه من المقرر إن يتم تنظيم قافلة مجانية في جميع التخصصات وتشمل صرف الأدوية مجانًا بمركز شباب أبوصوير يومي 18 و19 مارس الحالي.نظمت مديرية الصحة قافلة طبية مجانية بقرية الوادي الأخضر، تحت إشراف هدى عبد الفغار رئيسة مركز ومدينة القصاصين الجديدة، ومحمد عبد المنعم رئيس الوحدة المحلية لقرية الوادي الأخضر.وأجرت الكشف على 2727 مواطنا، وشملت جميع التخصصات، كما صرفت الأدوية بالمجان، وتم تحويل 118 حالة لإجراء عمليات بالتنسيق مع مؤسسة إبراهيم بدران الخيرية.