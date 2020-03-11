الرضع أكثر عرضة للقلق في مرحلة الطفولة

كشفت دراسة أسترالية حديثة عن أن الرضع الذين يعانون من مشاكل في النوم يكونون أكثر عرضة للمعاناة من القلق في مرحلة الطفولة من غيرهم، ولا يقتصر الأمر على معاناة الآباء من مشكلات اضطراب ساعات النوم.وقام الباحثون الأستراليون بتتبع 1507 من الأمهات للمرة الأولى وأطفالهم الرضع ووجدوا أن واحدة من كل 5 أمهات كشفت عن معاناة الأطفال في السنة الأولى من عمرهم من مشكلات حادة في النوم.وقال الدكتور فالون كوك من معهد أبحاث موردوخ للاطفال في ملبورن، الذى قاد الدراسة، إن كثيرا من الرضع كانوا يستيقظون كثيرا في الأشهر الثلاثة الأولى وهو أمر طبيعي، لكن الدراسة وجدت أنهم عانوا من مشكلات في النوم على مدى العام الأول بأكمله.وأوضحت الدراسة، التى نشرت في دورية "أرشيف أمراض الطفولة" في عددها الأخير، أنه بالمقارنة بالرضع الذين ينامون بشكل مستقر فإن من يعانون من مشكلات في النوم تزداد لديهم بواقع 3 مرات فرصة المعاناة من أعراض المشكلات العاطفية حين يبلغون الرابعة من العمر.