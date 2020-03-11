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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بالخريطة.. وزير التعليم يثبت صحة موقفه حول تعطيل الدراسة

الأربعاء 11/مارس/2020 - 10:01 ص
طارق شوقي
طارق شوقي
نورهان عبدالرحمن
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أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) عقدت اجتماعًا عالميًا عصر الأمس، عن طريق تقنيات الاتصالات واشترك فيه حوالي 70 وزير تعليم من الدول الأعضاء في المنظمة، لبحث تداعيات انتشار فيروس كورونا على التعليم حول العالم.

وقال الوزير خلال منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، "لقد شرفت بتمثيل جمهورية مصر العربية في هذا الملتقى الدولي وآثرت أن مشاركة الخريطة المرفقة والتي توضح عدد البلاد التي قررت إيقاف الدراسة (اللون الأخضر) وأخرى أوقفتها جزئيا (اللون الأصفر) والغالبية العظمى التي تستمر بها الدراسة بشكل كامل وطبيعي.

الجدير بالذكر أن عدد الدول التي أوقفت الدراسة كليا هو 15 دولة وتم الإيقاف جزئيا في 14 دولة بينما "تسير الدراسة بشكل طبيعي في 166 دولة حول العالم".

وأوضح شوقي، أنه تم تبادل الآراء والخبرات بين ممثلي الدول والتشاور حول آليات التعامل مع الموقف، بما يتناسب مع ظروف كل دولة.

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