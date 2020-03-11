تراجع أعداد المتبرعين بالدم بسبب تفشي كورونا

أعلنت منظمة الصليب الأحمر الياباني عن تراجع أعداد المتبرعين بالدم في البلاد وسط تفشي فيروس كورونا، معربة عن قلقها إزاء النقص في إمدادات الدم في المرحلة القادمة.وأوضحت المنظمة أنه حتى نهاية شهر فبراير الماضي تم تغطية 88% من الكميات المخطط لها من الدم، وطالبت المواطنين بالتبرع، لافتة إلى أنه بإمكان المواطنين تجنب الإصابة بعدوى فيروس كورونا أثناء التبرع بالدم من خلال تجنب التجمعات من خلال حجز مواعيد زيارة مراكز التبرع بالدم مسبقا.وتحتاج اليابان في المتوسط إلى 13 ألف متبرع بالدم يوميا لتأمين إمدادات مستقرة من منتجات الدم في جميع المؤسسات الطبية في البلاد وفقا لأرقام منظمة الصليب الأحمر، ولكن انخفضت كميات الدم منذ قرار الحكومة في 25 فبراير بمطالبة المواطنين من الخروج في إطار الإجراءات التى تسعى لاحتواء تفشى فيروس كورونا.