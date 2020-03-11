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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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ريم البارودي رفقة زينة في كواليس «جمع سالم» (صور)

الأربعاء 11/مارس/2020 - 09:55 ص
ريم البارودي
ريم البارودي
ياسمين عباس
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شاركت الفنانة ريم البارودي، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورًا جديدة لها.

وظهرت ريم البارودي في الصور رفقة الفنانة زينة، وعلقت عليها بقولها: "سعيدة جدًا بالوقوف أمام النجمة الصديقة الصدوقة (صادقة القول والفعل) معي دائمًا على مدار ٦ سنوات زينة في #مسلسل_جمع_سالم رمضان ٢٠٢٠، تآليف محمد ناير، وإخراج أستاذة إيمان حداد، إنتاج شركة سكرومو ميديا".

وأضافت: "بعد غياب ٣ سنوات عن ماراثون رمضان وكان "أزمه نسب" بطولة زينة، وما أحلى الرجوع إليكي"، وهنأها متابعيها بمشاركتها في موسم رمضان المقبل.

وكانت الفنانة ريم البارودي شاركت في الجزء الثاني من مسلسل "قيد عائلي"، ونالت عن دورها فيه العديد من الإشادات، منها تكريمها خلال فعاليات مهرجان "الأيام" الذي يقام تحت رعاية وزارة الثقافة في الجزائر.

وشارك في بطولة مسلسل "قيد عائلي" ميرفت أمين، عزت العلايلي، وصلاح عبدالله، وبوسي، وريم البارودي، ونضال الشافعي، ودينا فؤاد، ودنيا عبدالعزيز، وكارولين عزمي، وصبري فواز، وتأليف محمد رجاء وميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة.

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