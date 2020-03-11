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الأربعاء 11 مارس 2020 الموافق 16 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

طرح 7 محلات تجارية وصيدلية في مزاد بالعبور

الأربعاء 11/مارس/2020 - 09:48 ص
مزاد
مزاد
علا العلاف
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أعلن المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز مدينة العبور، طرح 7 محلات تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح ما بين 19 مترًا و40 مترًا بالمركز التجاري بمشروع "جنة" للإسكان الفاخر بمركز المدينة للبيع بالمزاد العلني.

وأوضح عمران أنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات نظير سداد مبلغ 299 جنيهًا لكل محل أو صيدلية، وستعقد جلسة المزاد العلني يوم الأربعاء الموافق 15 أبريل بمقر الجهاز.

وأشار إلى سداد تأمين دخول المزاد بقيمة 25 ألف جنيه لكل محل أو صيدلية خلال جلسة المزاد، ويتم استكمال سداد نسبة 10% +1% مصاريف إدارية + 0.5% لصالح مجلس الأمناء من القيمة البيعية الإجمالية الراسي بها المزاد وذلك فور رسو المزاد، فضلا عن سداد 5% من القيمة الإجمالية كوديعة صيانة خلال شهر من ترسية قبل الاستلام المحل أو الصيدلية.

وفي نفس السياق، قال المهندس علاء حماد، معاون رئيس الجهاز، إن هناك طريقتين لسداد القيمة المتبقية بنسبة 90% على أن يتم استكمال سداد القيمة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز 3 شهور من تاريخ رسو المزاد.

وفيما يخص الطريقة الثانية لسداد القيمة المستحقة، أضاف أنه يجوز سداد باقي القيمة البيعية بقيمة 90% على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات من تاريخ رسو المزاد مضافًا إليها عائد يعادل الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت السداد بالإضافة إلى 0.5% مصاريف تحصيل +2% على أن يبدأ القسط الأول بعد 3 شهور من تاريخ رسو المزاد مع القيام العميل بتحرير شيكات آجلة باسم الجهاز بقيمة الإقساط والفوائد قبل الاستلام.

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