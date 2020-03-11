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الأربعاء 11 مارس 2020 الموافق 16 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

السعودية تستقبل 14 ناقلة لشحن النفط

الأربعاء 11/مارس/2020 - 09:46 ص
ناقلة شحن
ناقلة شحن
وكالات
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استأجرت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري ما يصل إلى 14 ناقلة عملاقة بشكل مبدئي لشحن النفط الخام إلى العملاء في أنحاء العالم، مع شروع المملكة في تنفيذ تعهدها بزيادة إنتاج النفط الخام.

وقالت مصادر بقطاع الشحن البحري إن طفرة حجوزات بحري، التي تملك أسطولا من 42 ناقلة خام ضخمة، ساهمت في ارتفاع أسعار الشحن على الناقلات العملاقة لأكثر من مثليها وسط "حمى استئجار" هذا الأسبوع.

وبحسب عدة مصادر في مجال السمسرة البحرية، ارتفعت أسعار استئجار الناقلات العملاقة على خط الخليج-الصين لأكثر من مثليها إلى حوالي 70 ألف دولار لليوم الواحد اليوم الأربعاء، من حوالي 30 ألف دولار يوم الاثنين.

وقالت كل من السعودية وروسيا إنها ستزيد الإنتاج مطلع الأسبوع بعد أن انهار يوم الجمعة اتفاق استمر لثلاث سنوات بينهما وبين كبار منتجي النفط الآخرين لكبح المعروض، مما دفع بأسعار الخام العالمية للانحدار.

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