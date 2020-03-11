ارتفاع إصابات كورونا في الكويت لـ72 حالة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، صباح اليوم الأربعاء، تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الإصابات إلى 72 حالة، وفقا لما أوردته "العربية نت" فى نبأ عاجل لها قبل قليل.وكان إجمالى عدد الإصابات بكورونا حتى أمس الثلاثاء 69 حالة، وفقا لما أفادت به الصحة الكويتية.وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية، عبدالله السند، بأن إحدى الحالات لشخص قادم من إيران، في حين أن الإصابة الثانية هي لشخص مخالط لشخص مصري الجنسية كان مسافرا الى أذربيجان.وأوضح السند أن هناك 4 حالات في العناية المركزة، أحدها في حالة حرجة، بينما الثلاث حالات الأخرى فهي في حالة مستقرة وتتلقى الرعاية.