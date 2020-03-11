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الأربعاء 11 مارس 2020 الموافق 16 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البحرين تنقل 77 مصابا بكورونا قادمين من إيران إلى مراكز العزل

الأربعاء 11/مارس/2020 - 09:41 ص
كورونا
كورونا
هبه محمد
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نقلت البحرين، اليوم الأربعاء، 77 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد، ممن تم إجلاؤهم من إيران إلى مراكز العزل.

وناشدت وزارة الخارجية البحرينية جميع المواطنين عدم السفر في هذه الفترة إلا للضرورة القصوى نظرًا لتفشي فيروس كورونا (كوفيد19) في عدد من الدول.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية أمس الثلاثاء - أن هذا الإجراء لضمان سلامتهم وحفاظًا على صحتهم، مؤكدة ضرورة اتباع النصائح والإرشادات عند الحاجة إلى السفر.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البحرين حتى الآن 95 حالة.

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أمس الثلاثاء، عن ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا إلى 291 حالة.

وأطلقت وزارة الصحة الإيرانية، صفارات إنذار غرب إيران، وحذرت بعدم الخروج احترازيا من فيروس كورونا المستجد.

وكشفت إيران، الإثنين الماضي، عن 43 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الوفيات إلى 237 حالة.

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