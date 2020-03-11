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الأربعاء 11 مارس 2020 الموافق 16 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الصحة

إزالة الغابات يزيد من خطر انتشار الملاريا

الأربعاء 11/مارس/2020 - 09:35 ص
الغابات
الغابات
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كشفت دراسة أجراها باحثون أستراليون، أن 20% من زيادة خطر انتشار الملاريا في المناطق الساخنة يأتي بسبب إزالة الغابات لاستغلال الأرض في زراعة البن، الكاكاو، زيت النخيل، التبغ، لحم الأبقار، والقطن.

وتوافقت نتائج الدراسة مع بعض الدراسات السابقة التي كشفت أيضا عن أن إزالة الغابات تتسبب في زيادة خطر انتقال الملاريا حيث تتهيأ الظروف التي ينمو فيها البعوض في المناطق الأكثر دفئًا وعدد أقل من الحيوانات المفترسة.

ووفقًا للباحثين، فإن الإبقاء على الغابات يحد من انتشار الملاريا؛ كما سيساعد على الحد من فقدان التنوع البيولوجي وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري أيضًا.

وبالنسبة للنتائج المتوصل إليها، ونشرت فى عدد مارس من دورية "ناتشر للاتصالات"، حقق فريق البحث في الروابط بين تزايد خطر الإصابة بالملاريا في البلدان النامية إلى المنتجات التي يطلبها المستهلكون البعيدون.

وقالت الباحثة الهندية الأصل المشاركة في الدراسة الدكتورة أرونيما مالك فى جامعة "سيدنى" "تعد هذه الدراسة هي الأولى لتقييم دور الاستهلاك العالمي في زيادة إزالة الغابات، وبالتالي خطر انتشار الملاريا.. كما يعد الاستهلاك البشري غير المستدام هو الدافع الواضح لهذا الاتجاه"، مضيفا "لقد حققنا ذلك من خلال الربط الكمي بين الإصابة بالملاريا أولًا بإزالة الغابات، ثم بإنتاج السلع الأولية، ثم وصلنا بعد ذلك بشبكات سلسلة التوريد العالمية وفي نهاية المطاف بطلب المستهلكين العالمي".

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