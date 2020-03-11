لسرقة «بقرته».. مزارع يحرر محضرًا بقسم شرطة أسوان

حرر مزارع بقرية سلوى بمدينة كوم أمبو التابعة لمحافظة أسوان، محضرا بسرقة «بقرة» خاصة له، بمركز شرطة كوم أمبو.وتلقت مديرية أمن أسوان، برئاسة اللواء هشام فاروق مدير الأمن، إخطارًا يفيد، بتحرير "بدري.ا.م"، محضرًا بقسم شرطة كوم أمبو، لسرقة بقرته من الأرض المجاورة لمنزله.وذكر بالمحضر: أنها كانت مجاورة لواحدة أخرى، إلا أن السارق اقتلع الحبل الخاص بها وفر هاربًا، وأنه استغل وقت صلاة الجمعة لسرقتها، وأثناء سيره بها شاهده عدد من أهالي القرية، إلا أنهم لم يتوقعوا أنه ليس صاحبها، وأنه لم يتوجه لمركز الشرطة حتى يتقدم بالبلاغ في نفس يوم سرقتها، نظرًا لبحثه عليها في القرية والقرى المجاورة له.وحرر المحضر برقم 1387 لسنة 2020، إداري قسم كوم أمبو، وستتولى التحقيقات حيال الواقعة، لكشف ملابساتها.