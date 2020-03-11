تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الباكستانية

أعلن متحدث باسم القوات الجوية الباكستانية، اليوم الأربعاء، عن تحطم طائرة من طراز "إف-16" تابعة لها بالقرب من شاكارباريان بالعاصمة إسلام أباد أثناء التدريبات على عرض عسكري مقرر لها يوم 23 مارس الجاري.ونقلت صحيفة دون الباكستانية عن بيان للقوات الجوية، إن فرق الإنقاذ توجهت إلى موقع الحادث، وأصدر مجلس قيادة الطيران أوامر إلى هيئة التحقيق لتحديد سبب الحادث.ولم يذكر البيان المزيد من التفاصيل عن حالة الطيارين.