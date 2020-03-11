السعودية تزيد من طاقتها النفطية مليون برميل يوميا

أعلنت شركة أرامكو السعودية، اليوم الأربعاء، عن أنها ستعمل على زيادة مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى بمليون برميل نفط يوميا لتصل إلى 13 مليونا، في خضم "حرب أسعار" مستعرة مع روسيا.وقالت أرامكو في بيان نشر على موقع سوق المال السعودية "تداول" إنها تلقّت "توجيها من وزارة الطاقة برفع مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة من 12 إلى 13 مليون برميل يوميًا".يذكر أن السعودية، تعتزم زيادة إنتاج النفط إلى أكثر بكثير من 10 ملايين برميل يوميًا في أبريل، بعد انهيار اتفاق خفض المعروض بين أوبك وروسيا.