إندونيسيا تسجل أول وفاة بكورونا

قال مسؤول بوزارة الصحة في إندونيسيا اليوم الأربعاء، إن امرأة تبلغ من العمر 53 عاما توفيت بفيروس كورونا لتسجل البلاد بذلك أول حالة وفاة بالفيروس.وأضاف أحمد يوريانتو المسؤول بالوزارة أن المرأة، وهي أجنبية، كانت في حالة حرجة بالفعل عندما نُقلت إلى المستشفى.ولم يفصح يوريانتو عن جنسية المرأة ولا اسم المستشفى أو المدينة التي توفيت فيها لكنه قال إن سفارة بلدها علمت بوفاتها وسترتب لإعادة جثمانها.وتوجد في إندونيسيا 26 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.