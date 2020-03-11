كوريا الجنوبية: ارتفاع وفيات كورونا إلى 61 والإصابات لـ 7755

سجلت كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء 7755 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) حيث أوضح مركز تدابير الحجر الصحي أن عدد حالات الإصابة الجديدة حتى منتصف الليل ارتفع بمقدار 242 حالة.وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أنه من بين 242 حالة إصابة جديدة، 149 حالة من مدينة دايجو والإقليم المجاور لها بينما ارتفعت عدد حالات الوفاة إلى 61 حالة حتى منتصف أمس الثلاثاء بزيادة 6 حالات.وتجاوز عدد الذين خضعوا لاختبارات الفيروس 220 ألف شخص، حيث بلغ 222،395 شخصا بمن فيهم المصابون المؤكدون، وجاءت النتائج لـ196،100 شخص سلبية، وينتظر 18،540 شخصا آخرين نتائجهم.