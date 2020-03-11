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الأربعاء 11 مارس 2020 الموافق 16 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

استطلاع: الديمقراطيون يثقون في قدرة بايدن على مواجهة كورونا

الأربعاء 11/مارس/2020 - 08:21 ص
جو بايدن
جو بايدن
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أظهر استطلاع لآراء الناخبين الأمريكيين المشاركين في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي ثقتهم في قدرة جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق والمتنافس الانتخابي على التعامل مع أزمات مثل تنامي انتشار فيروس كورونا أكثر من المرشح بيرني ساندرز.

وأشارت نتائج استطلاع لآراء المشاركين في الاقتراع، وفقا لشبكة "سي إن إن"، إلى حصول بايدن على نحو نصف أصوات الناخبين في ولايتي ميتشجان وواشنطن ممن يرونه أكثر قدرة على مواجهة المشكلات الكبرى في البلاد.

كما ظهر تفوق بايدن في ولاية ميزوري بواقع 6 في كل 10 أصوات بينما كان ربع العدد الإجمالي مؤيدا لساندرز.

ورغم كونها انسحبت من السباق الانتخابي، فقد اختار خمس عدد المشاركين في الاستطلاع في ولاية واشنطن السيناتور إليزابيث وارن التي أعلنت خروجها من المنافسة يوم الجمعة الماضي.

وفي نفس الولاية التي شهدت إصابات كثيرة بفيروس كورونا أبدى 8 من كل 10 أشخاص من المشاركين قلقهم من تداعيات الفيروس.
وأدلي الناخبون الأمريكيون من أنصار الحزب الديمقراطي بآرائهم أمس (الثلاثاء) في الانتخابات التمهيدية في ولايات ميتشجان وواشنطن وميزوري وميسيسبي وإيداهو ونورث داكوتا لاختيار مرشح الحزب الذي سيواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في 3 نوفمبر المقبل.

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