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الأربعاء 11 مارس 2020 الموافق 16 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

114 دولة ومنطقة تقيد دخول القادمين من كوريا الجنوبية

الأربعاء 11/مارس/2020 - 08:18 ص
كورونا
كورونا
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أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء، أن عدد الدول والمناطق التي تمنع دخول الوافدين من كوريا الجنوبية أو تشدد إجراءات دخولهم وصل إلى 114 دولة ومنطقة اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم، بزيادة قدرها 5 عن اليوم السابق في خطوة تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وتحظر البهاما هايتي دخول الأجانب الزوار لكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا في غضون 20 يوما و14 يوما قبل دخولهم على التوالي، وفقا لوكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية.

كما تحظر جرينادا وصربيا دخول الوافدين من كوريا الجنوبية، حيث كانتا تشددان عمليات الحجر الصحي للوافدين من كوريا الجنوبية.

وبلغ عدد الدول والمناطق التي تحظر دخول الوافدين من كوريا الجنوبية أو تسمح بدخولهم بعد مرور الفترة المحددة من مغادرة كوريا الجنوبية، 49 دولة ومنطقة.

وارتفع عدد الدول والمناطق التي تفرض حجرا صحيا على الوافدين من كوريا الجنوبية إلى 17 دولة ومنطقة بزيادة 2 (قبرص، وسانت كيتس ونيفيس).

وبالنسبة للصين، تفرض 21 حكومة إقليمية حجرا صحيا على الوافدين من كوريا الجنوبية.

وتوصي الأرجنتين الأجانب الوافدين من كوريا الجنوبية والصين واليابان وغيرها، بالحجر الصحي لمدة 14 يوما، لتنضم إلى قائمة الدول والمناطق التي تفرض إجراءات أقل تشددا مثل تشديد عمليات الحجر الصحي والتوصية بالحجر الصحي، مما يرفع عدد تلك الدول والمناطق إلى 48.

وتلزم تشاد مواطنيها والأجانب الزوار لكوريا الجنوبية وغيرها، بالخضوع لاختبار الفيروس.

وسجلت كوريا الجنوبية 7،755 حالة إصابة بكورونا حتى منتصف ليل أمس الثلاثاء.

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