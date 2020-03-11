رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 11 مارس 2020 الموافق 16 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

متابعة السيسي لمشروعات قطاع الاتصالات تتصدر اهتمامات الصحف

الأربعاء 11/مارس/2020 - 08:18 ص
عبدالفتاح السيسي
عبدالفتاح السيسي
أ ش أ
طباعة
أبرزت صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم الأربعاء، نتائج اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، بالإضافة إلى عدد من أخبار الشان المحلي.

ففي صفحتها الأولى وتحت عنوان "الارتقاء بالأداء الحكومي وتوفير الخدمات للمواطنين"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي شدد على أهمية استخدام أحدث التقنيات والمعايير العالمية في تنفيذ مشروعات وزارة الاتصالات وخطط الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة للإسهام في جهود الدولة للتحول الرقمي بالإضافة إلى تأسيس العاصمة الإدارية لتكون مركزا معلوماتيا متطورا يربط ما بين مختلف مؤسسات الدولة وأجهزتها وفق أحدث النظم العالمية، مبينا أن هذا يرتقى بالأداء الحكومي ويوفر أحدث الخدمات للمواطنين.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس أمس مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووجه الرئيس بضرورة مضاعفة برامج التدريب على المهارات الرقمية وتدريب المهنيين المستقلين بهدف توفير فرص عمل غير مرتبطة بالموقع الجغرافي للعمالة مع الاعتناء بالتدريب على علوم وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في إطار استراتيجية الدولة لصقل الكوادر البشرية وبناء الشخصية المصرية.

ونقلت الصحيفة عن الرئاسة قوله إن الاجتماع تابع الموقف التنفيذي للمشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفى مقدمتها تعظيم استخدام تكنولوجيا المعلومات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في المشروعات ذات العائد الاقتصادي والتنموي والاجتماعي وأيضا ميكنة الوزارات والجهات الحكومية بالتعاون مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال في إطار التحول الرقمي وانتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وتحت عنوان "رسالة من السيسي إلى رئيس الإمارات حول سد النهضة"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن وزير الخارجية سامح شكري سلم نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، خلال زيارته الإمارات أمس، رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

ونقلت الصحيفة عن المستشار أحمد حافظ المتحدث باسم وزارة الخارجية قوله إن الرسالة تتضمن آخر التطورات المتعلقة بمسار مفاوضات سد النهضة، وأعرب شكري، خلال اللقاء، عن التطلع إلى مواصلة الإمارات دعمها مصر، لا سيما في إطار القرار العربي الصادر عن الاجتماع الوزاري العربي الأخير بشأن ملف سد النهضة.

وأوضح حافظ أن وزير خارجية الإمارات أكد دعم بلاده مصر ودعم كل ما يصون الأمن القومي المصري.

وفي متابعتها أيضا للشأن المحلي، ذكرت صحيفة "الأهرام"، تحت عنوان "تعطيل الدراسة غدا لسوء الأحوال الجوية"، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرر تعطيل الدراسة في جميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية غدا الخميس بعد تلقيه تقريرا من الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، وأشار إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة شديدة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بدءا من غد حتى السبت المقبل.

وصرح المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء بأن هذا القرار يأتي في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها.

وأوضح المتحدث الرسمي أن تقرير الأرصاد أفاد بأنه من المتوقع أن تسقط أمطار شديدة الغزارة على السواحل الشمالية والوجه البحري وتمتد إلى مدن القناة وخليج السويس وتكون رعدية على بعض المناطق وتصل إلى حد السيول على سيناء ومدن خليج السويس ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد، كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة وتصل إلى حد العاصفة، مناشدا المواطنين توخى الحذر في ظل هذه الأجواء غير الطبيعية.

موضوعات متعلقة

حقيقة خطوبة الراقصة جوهرة ومطرب المهرجانات عمر كمال (فيديو)

موعد مباراة ليفربول وأتليتكو مدريد والقنوات الناقلة

القنصلية المصرية بجدة تشرف على إعادة ٨٦٦ عالقًا بالسعودية

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 11 مارس 2020

الصور

image description

تكريم محمود حميدة فى جامعة جنوب الوادى

image description

ندوة جيمى لوى بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

image description

جامعة مطروح تحتفل بيوم الشهيد (فيديو)

image description

عزاء والد أحمد عزمى بحدائق الأهرام

image description

اليوم العالمى للمرأة

الأكثر قراءة

الآن.. موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 نظام إدارة كادر المعلم الجديد

تعطيل الدراسة على مستوى الجمهورية الخميس المقبل لسوء حالة الطقس

حقيقة خطوبة الراقصة جوهرة ومطرب المهرجانات عمر كمال (فيديو)

قبل مواجهة أتليتكو مدريد.. «صلاح» يبعث رسالة إلى جمهوره

إنفوجراف

image description

رؤساء تحت رحمة الحجر الصحي.. كيف هزم كورونا مسئولي العالم؟ (إنفوجراف)

image description

بالتواريخ.. تفاصيل حادث قطار محطة مصر (انفوجراف)

image description

خطوات الحصول على تصريح عمل (إنفوجراف)

image description

يوم الشهيد «الفريق عبد المنعم رياض» (انفوجراف)

أيام زمان

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

لغز عشق الأدباء لـ«الشيشة».. نجيب محفوظ يكشف سرًا خطيرًا

هواية لا يعلمها أحد عن كمال الشناوي.. توقف عنها لسبب غامض

أسرار أول أسطوانة أغنية في التاريخ.. «راقصة مصرية سجلتها»

نجم الساعة

يسرا تبكي أثناء احتفالها بعيد ميلادها الـ 65 (فيديو)

الصحة

نصائح للأطفال وكبار السن لمواجهة العاصفة الترابية

الفرق بين أعراض كورونا والانفلونزا العادية

اكتشاف أعراض جديدة لكورونا

الطب التقليدي يشفي 74603 مصابين من كورونا

منوعات

استطلاع: الديمقراطيون يثقون في قدرة بايدن على مواجهة كورونا

موعد مباراة ليفربول وأتليتكو مدريد والقنوات الناقلة

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر مارس 2020

مسبار أمريكي يتهيأ للهبوط على سطح كويكب بينو

مقالات الرأي
لينا مظلوم
اِحزَن.. الصورة طلعِت وحشة
مؤمن المحمدي
معجزة القرآن
د.مينا بديع عبدالملك
ادخلوا من الباب
ماجد حبته
توابع إذلال أحمق تركيا
المزيد

الثقافة

"نساء يبحرن شمالًا" و"العمر المديد" جديد العربية للعلوم

«الأزهر وجدل التجديد» ندوة علمية بمركز دال للأبحاث

الرافدين للنشر تصدر ديوان «ناى مثقوب من المكان الخطأ»

«نسوية من أجل 99%» على طاولة دار «هن» للنشر.. الليلة