متابعة السيسي لمشروعات قطاع الاتصالات تتصدر اهتمامات الصحف

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم الأربعاء، نتائج اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، بالإضافة إلى عدد من أخبار الشان المحلي.ففي صفحتها الأولى وتحت عنوان "الارتقاء بالأداء الحكومي وتوفير الخدمات للمواطنين"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي شدد على أهمية استخدام أحدث التقنيات والمعايير العالمية في تنفيذ مشروعات وزارة الاتصالات وخطط الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة للإسهام في جهود الدولة للتحول الرقمي بالإضافة إلى تأسيس العاصمة الإدارية لتكون مركزا معلوماتيا متطورا يربط ما بين مختلف مؤسسات الدولة وأجهزتها وفق أحدث النظم العالمية، مبينا أن هذا يرتقى بالأداء الحكومي ويوفر أحدث الخدمات للمواطنين.وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس أمس مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووجه الرئيس بضرورة مضاعفة برامج التدريب على المهارات الرقمية وتدريب المهنيين المستقلين بهدف توفير فرص عمل غير مرتبطة بالموقع الجغرافي للعمالة مع الاعتناء بالتدريب على علوم وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في إطار استراتيجية الدولة لصقل الكوادر البشرية وبناء الشخصية المصرية.ونقلت الصحيفة عن الرئاسة قوله إن الاجتماع تابع الموقف التنفيذي للمشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفى مقدمتها تعظيم استخدام تكنولوجيا المعلومات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في المشروعات ذات العائد الاقتصادي والتنموي والاجتماعي وأيضا ميكنة الوزارات والجهات الحكومية بالتعاون مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال في إطار التحول الرقمي وانتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.وتحت عنوان "رسالة من السيسي إلى رئيس الإمارات حول سد النهضة"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن وزير الخارجية سامح شكري سلم نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، خلال زيارته الإمارات أمس، رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.ونقلت الصحيفة عن المستشار أحمد حافظ المتحدث باسم وزارة الخارجية قوله إن الرسالة تتضمن آخر التطورات المتعلقة بمسار مفاوضات سد النهضة، وأعرب شكري، خلال اللقاء، عن التطلع إلى مواصلة الإمارات دعمها مصر، لا سيما في إطار القرار العربي الصادر عن الاجتماع الوزاري العربي الأخير بشأن ملف سد النهضة.وأوضح حافظ أن وزير خارجية الإمارات أكد دعم بلاده مصر ودعم كل ما يصون الأمن القومي المصري.وفي متابعتها أيضا للشأن المحلي، ذكرت صحيفة "الأهرام"، تحت عنوان "تعطيل الدراسة غدا لسوء الأحوال الجوية"، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرر تعطيل الدراسة في جميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية غدا الخميس بعد تلقيه تقريرا من الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، وأشار إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة شديدة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بدءا من غد حتى السبت المقبل.وصرح المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء بأن هذا القرار يأتي في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها.وأوضح المتحدث الرسمي أن تقرير الأرصاد أفاد بأنه من المتوقع أن تسقط أمطار شديدة الغزارة على السواحل الشمالية والوجه البحري وتمتد إلى مدن القناة وخليج السويس وتكون رعدية على بعض المناطق وتصل إلى حد السيول على سيناء ومدن خليج السويس ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد، كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة وتصل إلى حد العاصفة، مناشدا المواطنين توخى الحذر في ظل هذه الأجواء غير الطبيعية.