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الأربعاء 11 مارس 2020 الموافق 16 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قائد القوات الأمريكية بالشرق الأوسط: هجمات طالبان محدودة

الأربعاء 11/مارس/2020 - 08:08 ص
طالبان
طالبان
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أكد الجنرال فرانك ماكنزي قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط أن هجمات حركة طالبان ضد القوات الأفغانية تتعارض مع الاتفاق الذي وقعته الولايات المتحدة مع الحركة منذ نحو أسبوع.

وأضاف ماكنزي، في إفادة بالكونجرس، أن "طالبان بحاجة للوفاء بما يخصها من الاتفاق، فهي تواصل الهجمات، رغم كونها محدودة الحجم، وليست موجهة لقوات التحالف، ولا تقع في مراكز المدن، بل في نقاط معزولة ، ولكن حدوث الهجمات يمثل عدم التزام الحركة بالتسوية التفاوضية وما أعلن من التزامات".

وكان ماكنزي يتحدث أمام أعضاء لجنة الهيئات المسلحة بمجلس النواب للرد على مخاوف الأعضاء من تداعيات الاتفاق مع طالبان والذي يمهد لسحب القوات الأمريكية من أفغانستان ، (حوالي 13 ألف جندي) ، بالكامل خلال 14 شهرا.

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