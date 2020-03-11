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الأربعاء 11 مارس 2020 الموافق 16 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بايدن يحقق انتصارًا حاسمًا بمشيجان ويقترب من ملاقاة ترامب

الأربعاء 11/مارس/2020 - 08:03 ص
جو بايدن
جو بايدن
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فاز نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن في انتخابات الديمقراطيين بولاية ميشيجان الهامة على السيناتور بيرني ساندرز، وانتزع انتصارا في ولاية غنية بالمندوبين والتي ستكون حاسمة لحظوظ الديمقراطيين في الانتخابات العامة.

ومن المرجح أن يضيف هذا الفوز الشعور بحتمية فوز بايدن بالترشح عن الحزب الديموقراطي لملاقاة ترامب بعد انتصاراته في يوم الثلاثاء الكبير حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأربعاء.

وحقق بايدن انتصارات في 3 ولايات من 6 ولايات حتى الآن وهي: ميشجان وميسيسيبي وميزوري بانتظار واشنطن وإيداهو وداكوتا الشمالية.

وسيتحتم على ساندرز اتخاذ قرار حاسم بعد هذه النتائج إما الإقرار بفوز بايدن أو الدخول في معركة خاسرة ضد بايدن في الانتخابات التمهيدية المقبلة.

ويعطي هذا الفوز بايدن حصة الأسد من مندوبي الولاية الـ125 الذين سيشاركون في المؤتمر الوطني للحزب الديموقراطي الذي سيختار مرشحا لمنافسة الرئيس دونالد ترمب.

وقبل انتخابات الثلاثاء كان بايدن قد جمع 670 مندوبا مقابل 574 لساندرز.

ولا يزال أمام بايدن وساندرز نحو أكثر من نصف 57 جولة انتخابات تمهيدية، وعلى المرشح الفائز أن يجمع 1،991 مندوبا لضمان نيل الترشيح.

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