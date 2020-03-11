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الأربعاء 11 مارس 2020 الموافق 16 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزيرا خارجية الصين وإيطاليا يبحثان آخر مستجدات كورونا

الأربعاء 11/مارس/2020 - 08:00 ص
وانغ يي
وانغ يي
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بحث عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" آخر مستجدات فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال محادثة هاتفية مع نظيره الإيطالي "لويجي دي مايو"، حيث أكد وانغ أن تعاون البلدين في مكافحة الفيروس سيثمر تقدما على مستوى الصداقة الثنائية.

وقال وانغ - وفقا لوزارة الخارجية الصينية اليوم - إن المرض لا يعرف حدودا، وهو عدو مشترك للبشرية.. داعيا إلى تضامن المجتمع الدولي في مكافحة الفيروس.

وأضاف أن الصين عازمة في الوقت الراهن على مساندة الشعب الإيطالي بقوة، مشيرا إلى أنه بالرغم من أن الصين لا تزال في الوقت الراهن بحاجة إلى كمية كبيرة من اللوازم الطبية، فإنها ستقدم المساعدات لإيطاليا، والتي تشمل اللوازم الطبية ومن بينها أقنعة الوجه، ونحو تسريع وزيادة صادرات اللوازم والمعدات التي تفي باحتياجات إيطاليا.

وأعرب وانغ عن استعداد الصين لإرسال فرق طبية إلى إيطاليا للمساعدة في مكافحة المرض، إذا طلب الجانب الإيطالي ذلك.

من جانبه، أطلع وزير الخارجية الإيطالي "لويجي دي مايو" على أحدث التطورات التي شهدتها إيطاليا على صعيد مكافحة المرض والسيطرة عليه، لافتا إلى أن الحكومة الإيطالية تولي اهتماما كبيرا بتجربة الصين في مكافحة المرض، وتتخذ إجراءات فعالة لمنع انتشار المرض.

وأشار دي مايو إلى أن إيطاليا تواجه نقصا في الإمدادات والمعدات الطبية، معربا عن أمله في أن تساعد الصين في تلبية تلك الاحتياجات العاجلة.

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