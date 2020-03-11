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الأربعاء 11 مارس 2020 الموافق 16 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

موعد مباراة ليفربول وأتليتكو مدريد والقنوات الناقلة

الأربعاء 11/مارس/2020 - 07:49 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
محمود حفنى
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تقام اليوم الأربعاء مباراة ليفربول ضد أتليتكو مدريد القادمة، في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2019-2020 والتي يحمل لقبها الفريق الإنجليزي بقيادة المدرب يورجن كلوب.

وانتهى لقاء الذهاب في ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، الخاص بنادي اتليتكو مدريد بفوز الفريق الإسباني بهدف نظيف سجله النجم الإسباني ساؤول نيجيز ليبقى الحسم بين الفريقين على ملعب "أنفيلد" الخاص بالفريق الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا
تنطلق مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في تمام العاشرة مساء اليوم الأبعاء بتوقيت القاهرة.


القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا
ومن المقرر أن تُذاع مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد على قناة beIN Sports HD 2 بتعليق يوسف سيف.

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