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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

"نساء يبحرن شمالًا" و"العمر المديد" جديد العربية للعلوم

الأربعاء 11/مارس/2020 - 07:38 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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صدر مؤخرا عن الدار العربية للعلوم ناشرون٬ النسخة العربية لكتاب "العمر المديد" من تأليف ديفيد سنكلير.عبر هذا الكتاب يخبرنا المؤلف لماذا اعتبر الشيخوخة مرضًا يجب علاجه، ويعرض لنا الخطوات التي يمكننا في الوقت الحالي إتخاذها للحد من الشيخوخة ويخبرنا عن علاجات لها يُعمل على تطويرها، وكيف أضاف التطور والرعاية الطبية سنوات الى أعمارالبشر، فمعظم البشر لم يكونوا يصلون الى عمر الاربعين، مشيرًا إلى أن الزيادة في متوسط العمر المتوقع جاءت من خلال تمكن المزيد منا من الوصول الى مصادر الغذاء المستقرة والمياه النظيفة.

وهنا يؤكد المؤلف أن حياة صحية مديدة تلوح في الأفق، وأننا نقف عند منعطف تاريخي، وما بدا حتى الآن سحرًا سيصبح حقيقة.

كما صدر عن نفس الدار كتاب "نساء يبحرن شمالًا" من تأليف ماري بيفير. في هذا الكتاب تناقش "بيفير" القضايا الثقافية والتنموية التي تواجهها النساء مع تقدّمهنّ في العمر. واعتمادًا على تجربتها الشخصيّة كابنة، وأخت، وأمّ، وجدة، ومقدّمة رعاية، وأخصائية علم النفس السريري، وعالمة أنثروبولوجيا ثقافية، تستكشف الطرق التي يمكن للمرأة من خلالها تنمية طرق استجابة مرنة لتحدّيات الحياة.

برأي بيفير: "إذا تمكنّا من الحفاظ على ذكائنا، والتفكير بوضوح، والتعامل مع عواطفنا بمهارة، فسوف نعيش أوقاتًا ممتعة. وإذا خطّطنا بعناية، وحزمنا حقائبنا كما ينبغي، وكانت لدينا خرائط وأدلّة جيّدة، فيمكن للرحلة أن تكون خيالية". ففي هذا الكتاب تحاور بيفير أنّ لا علم الوراثة ولا الظروف الخارجية هي التي تحدّد السعادة، بل تعتمد السعادة على كيفيّة تعاملنا مع ما نملكه.

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