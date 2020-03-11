«الأزهر وجدل التجديد» ندوة علمية بمركز دال للأبحاث

يحل الدكتور عاصم حفني أستاذ الدراسات الإسلامية والمستشار الأكاديمي بجامعة ماربورج الألمانية٬ في الخامسة مساء اليوم٬ بضيافة مركز دال للأبحاث٬ في ندوة علمية بعنوان "الأزهر وجدل التجديد".يتطرق "حنفي" إلى موقف الأزهر من قضية تجديد الخطاب الديني، سواء على المستوى النظري أو التطبيقي؟ وهل يتعاطى الأزهر مع التجديد بدوافع من داخل المؤسسة نفسها بوصفه ضرورة يفرضها منطق الواقع، أم يضطر للتعامل مع التجديد بسبب الضغط السياسي والاجتماعي من خارج المؤسسة خشية الخروج من دائرة النفوذ المدني والسلطة الروحية؟تحاول المحاضرة الإجابة على هذه التساؤلات من خلال عرض نماذج للتجديد، قام بها الأزهر في العصر الراهن مع بيان الظروف المحيطة بها ودرجة التجديد فيها.يذكر أن عاصم حفني أستاذ في كلية اللغات والترجمة في جامعة الأزهر٬ من أبرز أعماله: الإسلام والسلطة٬ الدولة في الإسلام٬ العلاقة بين الحرية والتعددية في الإسلام٬ الحرية في الإسلام٬ الردّة بين حرّية العقيدة والخروج على الجماعة٬ تعارف الحضارات والمنظومات القيمية، وغيرها من الكتابات العلمية.