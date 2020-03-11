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الأربعاء 11 مارس 2020 الموافق 16 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

السيطرة على حريقين منفصلين دون خسائر فى الأرواح بسوهاج

الأربعاء 11/مارس/2020 - 06:40 ص
جريدة الدستور
مصطفى علم الدين
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تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج برئاسة العميد حسام المصرى، مدير الإدارة من السيطرة على حريقين منفصلين الأول بدائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج والثاني بدائرة قسم أخميم بسوهاج، دون وقوع خسائر فى الأرواح.

وكان اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغين منفصلين عن نشوب حريقين وجاء البلاغ الأول بنشوب حريق بورشة أخشاب بدائرة مركز طما شمالي محافظة سوهاج.

وانتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية وبالفحص تبين نشوب الحريق بورشة أخشاب ملك "أحمد ع " 60 عام ويعمل نجار ويقيم بذات الناحية وتم الدفع بـ"3" سيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات.

وبسؤال مالك الورشة قرر مضمون ما تقدم ورجح أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائى من التوصيلات العشوائية، واحتراق كمية من الأخشاب ونفي الشبهة الجنائية.

وجاء الحريق الثانى بنشوب حريق بمركز شرطة أخميم بشارع المشنب بنطاق بندر أخميم وتم السيطرة على الحريق واخماده دون حدوث إصابات.

وانتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية بالفحص تبين نشوب الحريق بشقة بالطابق الأخير بعقار مكون من ثلاث طوابق ملك "جمال ا ع" 34 عام سائق توك توك ويقيم بذات الناحية وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق واخماده دون حدوث إصابات.

بسؤال المذكور قرر مضمون ما تقدم ورجح أن يكون سبب الحريق تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز في وجود موقد حراري، وأضاف إحتراق بعض المنقولات المنزلية ونفي الشبهة الجنائية.

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