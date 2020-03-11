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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الرافدين للنشر تصدر ديوان «ناى مثقوب من المكان الخطأ»

الأربعاء 11/مارس/2020 - 06:38 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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صدر مؤخرا عن دار الرافدين للنشر٬ المجموعة الشعرية "ناي مثقوب من المكان الخطأ" للشاعر العراقي حيدر قحطان.

ومن إحدى قصائد الديوان نقرأ:
لا أحبُ اصطفاف الكلمات مع بعضها
لتكوّن اسمًا من خمسة أحرف،
أنا أحبُ الجسورَ التي تربط حروف اسمكِ
الجسور الضخمة جدًا وغير المرئية،
جسور الجمالِ التي تسمح للنطق بالمرور فوقها،
بانسيابية الماء بين الصخور.

في سياق متصل وعن نفس الدار صدرت عدة ترجمات للعربية منها: رسائل الشاعرة الأمريكية "سيلفيا بلاث" من ترجمة فاطمة نعيمي،
ومما جاء على الغلاف الأخير نقرأ:"أعتقد أنني مذنبة بالحب الأعمى إذ فقدت نفسي بحبي لتيد بدلًا من أن أجدها، وهذا هو السبب أن الخوف كان يقبع خلف حبي الغامر له، الكتابة والطفلين، كنت دائمًا أخشى هجره لي، وعليه أصبحت متعلّقة به أكثر فأكثر، وجعلت منه أبًا ومعبودًا.

وكتاب "سيكولوجية الجماهير" لــ جوستاف لو بون٬ ترجمة عادل زعيتر، حيث يعتبر من الكتب التي أسست لمنهج فكري أثّر عميقًا في تاريخ أوروبا والعالم للسنوات اللاحقة، ولا سيّما ثقافة العرق البشري والعرق المتفوق، والنخب التي تقود بقية العوام.

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