«نسوية من أجل 99%» على طاولة دار «هن» للنشر.. الليلة

تنظم دار «هن» للنشر، بالتعاون مع دار «صفصافة»٬ في السادسة والنصف مساء اليوم٬ حلقة نقاشية حول كتاب «نسوية من أجل الـ99%»، لكل من نانسي فريزر٬ وتشينزيا أروتزا٬ وتثي باتانشاربا، وذلك في حضور مترجمي الكتاب: محمد رمضان٬ وإلهام عيداروس الناشطة النسوية.وفي كتاب «نسوية من أجل 99%» نرى رؤية متكاملة تريد أن تصبح بيانًا رسميًا للحركة النسوية، للاندماج في نضالات بقية المضطهدين، والتحالف مع جميع من هم ضد الظلم من أجل الحفاظ على ما تبقى من هذا المجتمع.ومما جاء في الكتاب: «وبالطبع يساهم التاريخ في تشكيل توقعاتنا بشكل مختلف عن ماركس وإنجلز، فقد كانا يكتبان في حقبة كانت الرأسمالية فيها لا تزال صغيرة نسبيًّا، أما نحن فنواجه نطامًا خبيثًا عجوزًا متمرسًا في القهر والاستقطاب، والمشهد السياسي اليوم يمتلئ بالفخاخ».