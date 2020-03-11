اليوم.. البابا تواضروس يلقى عظته من الكاتدرائية

يلقي قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، عظته الأسبوعية بكنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.وترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلوات جناز الأنبا صرابامون، أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوي بوادى النطرون، أمس الثلاثاء، بدير القديس العظيم الأنبا بيشوى بوادى النطرون.وأشرف البابا تواضروس الثاني، على دفن الأنبا صرابامون، أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وذلك في المزار الذي أعد له خصيصَا بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، بجوار البابا شنودة الثالث، وذلك بناء على وصيته.