مناقشة رواية «هليوبوليس» بمكتبة مصر الجديدة.. اليوم

تستضيف مكتبة مصر الجديدة العامة بهليوبوليس٬ في الخامسة والنصف من مساء اليوم الأربعاء٬ أمسية ثقافية بعنوان «ظلال هليوبوليس فى الرواية والسينما»، والتي يشارك فيها كل من الكاتبة مي التلمساني٬ والفنان التشكيلي سمير فؤاد، حيث تدور المناقشة حول رواية التلمساني «هليوبوليس» والتي كانت قد صدرت عن هيئة الكتاب بمصر سنة 2003.وتدور أحداث الرواية حول حي «هليوبوليس» بمصر الجديدة الذي أسسه البارون «إمبان»، وهي تنتمي من حيث النوع إلى روايات المكان مثل رواية «شتاينبك» أو رواية نجيب محفوظ «زقاق المدق»، ولكن بينما يمثل علاقة الشخصيات بالمكان محور هذين العملين، فإن تفاصيل المكان هي التي تحتل الصدارة في رواية مي.ومن أجواء الرواية نقرأ: «والكريستال البوهيمي الأصلي يتلألأ في ضوء الغروب فتكتسي الغرفة لونا نحاسيا كلون مدينة التماثيل المسحورة في ألف ليلة وليلة».